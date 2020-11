Langfinger dank Überwachungskameras überführt

Aalen. Der Angeklagte, ein 51-jähriger Rumäne, soll am 20. Juni dieses Jahres in Mögglingen und am 15. Juli in Essingen an zwei Wohnungen älterer Ehepaare gebettelt haben. Als diese wohl Geld holen wollten, drang er ein, um nach Wertgegenständen zu suchen und wurde jeweils von den Bewohnern dabei überrascht. Er flüchtete jeweils sofort.

In Aalen drang er am 20. Juli in eine Wohnung ein und entwendete dort eine Uhr und Modeschmuck im Wert von rund 300 Euro. Am 27. Juli entwendete er in einer Spielhalle in Aalen eine Geldbörse aus einer abgelegten Handtasche mit etwa zwei Euro Inhalt. Verhaftet wurde er am