„Klanglabor@OH!“ – Meisterkurs mit Talenten

Der Kammermusik-Meisterkurs „Klanglabor@OH!“ Heidenheim hat in zwei intensiven Probenphasen im Oktober begabte junge Musiker aus der Region und darüber hinaus mit den Profis der Cappella Aquileia zusammen gebracht. Jetzt endete die diesjährige Ausgabe mit den beiden beliebten und fast schon traditionellen Abschlusskonzerten, dem Familienkonzert am Samstag und dem Lunchkonzert am Sonntag.

Das Familienkonzert in der Musikschule wurde moderiert und konzipiert von der langjährigen Projektleiterin Laura Nerbl; die Musik vom Trio bis zum Streichorchester wurde in kindgerechten „Portionen“ gereicht, die jungen Konzertbesucher