Steeb Drittbester in Deutschland

Kunstturnen Bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Gmünd sind vier Sportler des TV Wetzgau am Start: Philipp Steeb, Arne Halbisch und Valentin Zapf auf dem Podest – Kimi Köhnlein Sechster.

Gastgeber TV Wetzgau vier Eisen im Feuer: In der Altersklasse 12 die beiden Eigengewächse Kimi Köhnlein und Philipp Steeb, in der Altersklasse 17/18 die beiden Mitglieder der Bundesligamannschaft Arne Halbisch und Valentin Zapf.

Für Köhnlein und Steeb waren es die ersten Deutschen Jugendmeisterschaften. Erstmals konnten sie dem Nachwuchsbundestrainer ihre Kür-Übungen präsentieren.

Auch die Pflicht meisterten beide routiniert und zuverlässig. Köhnleins Höhepunkte: 9,05 am Barren, 8,95 am Boden und 9,075 Punkte mit der wohl besten Seitpferdübung in seinem bisherigen Leben an diesem Zittergerät.

Steeb setzte am Reck mit 9,1 Punkten ein