Die Gedenktafeln der Reichsritter

Essingen

Überwältigt sei er vom großen Interesse an seinen Vorfahren, sagte Philipp Freiherr von Woellwarth-Lauterburg. Der Schlossherr des nahe Essingen gelegenen Schlosses Hohenroden hatte zuvor von Torsten Krannich und Siegfried Leidenberger ein Exemplar des Buches „Die Epitaphe der Freiherrn von Woellwarth“ entgegen genommen. Anschließend richtete er einige Worte an die rund 50 Menschen, die am Sonntagabend in die Quirinuskirche gekommen waren. Nach geltenden Abstandsregeln waren die Essinger Kirche damit voll belegt.

„Ich war sofort begeistert von dem Projekt“, sagte von Woellwarth. Ein erster Blick in das Buch