Neue Ideen statt Faschingsfrust

Freizeit Narrenbaumstellen, Prunksitzung, Rathaussturm, Faschingsball – all dies kann in der kommenden Saison nicht wie gewohnt starten. Die Närrinnen und Narren blicken trotzdem nach vorne.

Essingen

Wie die kommende Faschingssaison in Essingen aussieht, das wissen die Närrinnen und Narren in der Gemeinde noch nicht genau. Fest steht: Der Fasching in der bisher gewohnten Form fällt aus.

„Wir haben alle Veranstaltungen, auch den Hallenfasching, storniert“, sagt Holger Franke, Präsident der Haugga-Narra. Nun wollen die Mitglieder den „gesunden Mittelweg“ zwischen Machbarem und Unmöglichem finden. Getreu der Idee: „Was können wir im Ort für die Bürger vor Ort machen“, erklärt Franke. Der Präsident denkt etwa an einen Fanfarenzug der – mit Abstand –