Schon vor der Eröffnung „gestürmt“

Infrastruktur Nach einem Betreiberwechsel und vier Wochen Umbaus startet der Nahversorger in der Ortsmitte den Verkauf. Warum das in Schechingen ein besonderer Grund zu feiern ist.

Schechingen

Sie haben die ganzen vier Wochen gewerkelt – und an diesem Montag sogar schon ab vier Uhr in der Früh – aber jetzt ist es geschafft: Blau-weiße Luftballons zieren die Eingangstür, Orangensaft, Sekt und Häppchen stehen bereit. Die neue Ära des „nah und gut“ in der Ortsmitte startet. Hakan Verim und sein Team stehen für die Kunden bereit.

Und die können es kaum erwarten. „Wurde Zeit“, findet eine Seniorin, die in ihrer Freude darüber, dass sie nach gefühlt ewig langer, ladenloser Zeit ihre Einkäufe nun wieder vor Ort tätigen kann, das Geschäft schon vor der offiziellen Eröffnung „gestürmt“