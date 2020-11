Trotz Corona gibt es den Rathaus-Adventskalender

Schwäbisch Gmünd. Ob es im Dezember einen Gmünder Weihnachtsmarkt geben wird, hängt von den Corona-Bestimmungen des Bundes und Landes ab. Dass es einen Adventskalender am Rathaus geben wird, ist jedoch fix. Denn „obwohl Corona die Welt beherrscht, wollen wir an unseren Traditionen so gut es geht festhalten“, erklärt Geschäftsführerin Simone Klaus vom Gmünder Handels- und Gewerbeverein (HGV), der den Adventskalender am Rathaus gemeinsam mit der Gmünder Touristik und Marketing GmbH (T&M) organisiert.

Ab Montag, 16. November, sollen Kunden die Weihnachtslose in Gmünder Geschäften kaufen können. Wie jedes Jahr gibt es