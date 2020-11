Bauplatzbesitzer können loslegen

Wohnen Das Neubaugebiet Am Holunderweg in Wißgoldingen ist erschlossen. Der Großteil der neun Bauplätze ist bereits verkauft.

Waldstetten-Wißgoldingen

Sieben von neun Bauplätzen sind bereits vergeben im Neubaugebiet Am Holunderweg in Wißgoldingen. Und für die beiden letzten Plätze gibt es laut Gemeindekämmerer Gerhard Seiler auch schon Interessenten, freut sich Bürgermeister Michael Rembold am Montag, als sich Vertreter von Verwaltung, Bauleitung und Bauunternehmen vor Ort treffen, wo gerade die letzen Erschließungsarbeiten im Gange sind – die damit genau im Zeitplan liegen und „von Anfang bis Ende ganz hervorragend laufen“, wie der Bürgermeister betont.

Mit der Erschließung erfülle sich der Bauwunsch vieler junger Familien, sagt Rembold.