Christian Baron geht – Andreas Ruoff kommt

Schwäbisch Gmünd-Straßdorf. Christian Baron werde nun aus dem Straßdorfer Ortschaftsrat verabschiedet, informierte Ortsvorsteher Werner Nußbaum in der Sitzung des Ortschaftsrates am Montag. In seiner Laudatio erinnerte Gmünds Oberbürgermeister Richard Arnold an Barons Eintritt 1999 in den Ortschaftsrat und den Gmünder Gemeinderat als jeweils jüngstes Mitglied. In den vergangenen Jahren habe sich Baron unermüdlich für Straßdorf eingesetzt. Er habe sich seine „Sporen gut verdient“. Als neuer Stellvertreter des Oberbürgermeisters möge Baron seinen „Schwung und Elan“ mit nach Gmünd nehmen.

