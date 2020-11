Grippe-Impfstoff erst wieder in der zweiten Novemberhälfte

Gesundheit Schon jetzt gibt es Wartelisten in Arztpraxen der Region. Auch Apotheken erleben Ansturm wie nie zuvor.

Aalen

Einen solchen Ansturm auf Grippe-Impfdosen hat Apothekerin Susanne Baumhauer in Schwäbisch Gmünd noch nicht erlebt. 30 Anrufe am Vormittag, von Privatpersonen, von Arztpraxen, auch von Leuten bis aus dem Raum Göppingen, das hat es zuvor so nicht gegeben. „Inzwischen hat sich herumgesprochen, dass es aktuell keinen Impfstoff gibt“, sagt die Inhaberin von zwei Apotheken. Seither ist es wieder ruhiger geworden.

Schuld an dieser Nachfrage ist auch die Corona-Pandemie. Dazu kommt nach Worten des Abtsgmünder Arzts Wolfgang Schlipf, Mitglied im Vorstand der Kreisärzteschaft Aalen, dass die Politik weitere Personengruppen zu Grippeimpfungen