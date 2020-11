Böbingens Geschichte per Mausklick

Böbingen

Digitalkamera, Scanner, zwei PC-Bildschirme und die Hand auf der Maus. Uwe Winkow ist in seinem Element. Im Frühjahr 2017 hat er sich selbst die Aufgabe gestellt, die Geschichte Böbingens festzuhalten. Senioren hat er dabei ebenso im Fokus wie Jugendliche. Am liebsten hätte er, dass der Brückenschlag zwischen den Generationen gelingt. Nämlich, dass Jüngere für die Älteren die Pforte zum Internet öffnen. Dann können Oma und Opa in aller Ruhe in dem Böbinger Bilder-Buch stöbern. Sofern ein internettauglicher Fernseher bereitsteht, kann dies sogar gemütlich vom Sofa aus