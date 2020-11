Badegäste auf dem Trockenen

Schwäbisch Gmünd

Das Wasser in den Becken des Gmünder Hallenbads muss nicht abgelassen werden – in abgespeckter Version sind die Bäder in Betrieb. „Der Schwimmunterricht der örtlichen Schulen findet weiterhin statt“, sagt Bäderbetriebsleiter Thomas Vetter. Deshalb werde das Hallenbad weiter betrieben – das Wasser bleibt in den Becken, Filter und Pumpen bleiben weiterhin an. Denn, so erläutert Vetter: „Um die Wasserqualität gleichbleibend hochzuhalten, wird ein ständiger Wasserkreislauf benötigt.“ Um das Wasser filtern und desinfizieren zu können, müssen Pumpen und Filter eingeschaltet bleiben.

