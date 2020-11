Biete Betrieb, suche Nachfolger

Aalen

Sechs Jahre lang haben Hermann und Ingrid Maier einen Nachfolger für ihren Raumgestaltungsbetrieb in Wasseralfingen gesucht – vergeblich. Zum Jahresende schließt das renommierte Haus mit 72-jähriger Tradition. Das Ladengeschäft in der Schwarzwaldstraße ist bereits zu. In anderen Betrieben wie der Aalener Metallschleiferei F. Scholz hat die Übergabe geklappt. Dennoch: Inhabergeführte Unternehmen haben es immer schwerer, externe Nachfolger zu finden.

Hermann und Ingrid Maier räumen auf, kümmern sich noch um die Abarbeitung von Aufträgen, telefonieren mit Kunden. Bald geht nach Ingrid