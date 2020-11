Für Olympia nominiert gewesen

1965 wurde sie deutsche Meisterin im Weitsprung, 1966 nahm sie an den Europameisterschaften in Budapest teil, 1968 verpasste sie nur wegen einer Verletzung die Olympischen Spiele in Mexiko. Nun ist Ulla Trumpf am 2. November mit 76 Jahren nach langer Krankheit in Bargau verstorben.

Am 22. Februar 1944 in dem kleinen Ort Asselfingen bei Langenau geboren, wurde die talentierte Weitspringerin bereits 1960 und 1962 bei den Deutschen Jugendmeisterschaften Zweite. 1963 und 1965 holte sie - noch als Ursula Wittmann - jeweils den Titel bei den Deutschen Juniorenmeisterschaften. Ihr größter Erfolg war 1965 der Titelgewinn bei den Deutschen Meisterschaften