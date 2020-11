Ärger wegen Querungshilfe

Verkehr Anwohner in der Eutighofer Straße in der Gmünder Weststadt ärgern sich über Wegfall von acht Parkplätzen.

Schwäbisch Gmünd

Wir hatten schon zuvor viel zu wenig Stellplätze für die Autos“, sagt Benjamin Stelmarski aus der Eutighofer Straße im Gmünder Westen. Nun habe die Stadt dort auf Höhe des Gebäudes Eutighofer Straße 81 eine Querungshilfe gebaut – und vor dem Gebäude ein Halteverbot ausgeschildert. „Damit fehlen weitere acht Parkplätze für die Anwohner.“ Benjamin Stelmarski will nun rund um die westliche Eutighofer Straße Gleichgesinnte finden und eine Unterschriftenaktion starten. „Viele denken so wie ich“, sagt er und ist überzeugt, „dass wir in der Mehrheit sind“.

Die Unterschriften