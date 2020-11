Sieben Millionen Euro fehlen Gmünd allein in 2020

Schwäbisch Gmünd. Oberbürgermeister Richard Arnold und Stadtkämmerer René Bantel haben am Mittwoch den Stadträten des Verwaltungsausschusses Gmünds finanzielle Situation erläutert. Danach fehlen im städtischen Haushalt sieben Millionen Euro. Grund dafür ist, so Bantel, die Gesundheitskrise, die in die „größte Wirtschaftskrise seit Gründung der Bundesrepublik mündete“. Gmünd habe mit 28 Millionen Euro Gewerbesteuer geplant. Die Stadt rechnet aktuell mit 18 Millionen Euro. Von den fehlenden zehn Millionen Euro trägt das Land 6,6 Millionen. 3,4 Millionen Euro bleiben an Gmünd hängen.

Ähnlich sind die Zahlen beim Einkommensteueranteil.