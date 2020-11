Die schönen Momente des Sommers

Schwäbisch Gmünd

Nach heftigen Diskussionen um Grünpflege und Winterdienst konnten sich die Mitglieder in der gemeinsamen Sitzung von Haushaltsausschuss und Verwaltungsausschuss zurücklehnen und in einem Filmbeitrag von Katharina Lampe Ausschnitte aus dem in diesem Jahr kleinen Festival Europäische Kirchenmusik (EKM) genießen. Erstmals in der mehr als 30-jährigen Geschichte des Festivals hat die Corona-Pandemie die Europäische Kirchenmusik in Schwäbisch Gmünd in diesem Jahr ausgebremst.

Der Filmbeitrag zeigte, was trotzdem möglich war. „Aufgeben war für uns keine Option“,