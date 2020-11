Heuchlinger „Juwel“ mit Wohlfühlfaktor

Heuchlingen

Schon immer war das Sportgelände zwischen der Lein, der Grundschule und der Gemeindehalle in Heuchlingen sowie dem neuen Kindergarten ein beliebter Treffpunkt der Generationen. Quasi ein Juwel in der Leintalaue. Und an diesem wird in den kommenden Monaten geschliffen – damit sich die Generationen noch wohler fühlen.

Landschaftsarchitektin Sigrid Bombera aus Heubach nahm im Auftrag der Verwaltung und des Gemeinderats 2019 das komplette Gelände unter die Lupe. Es folgten mehrere Vorschläge, wie man durch Ausgestaltung, Geländemodellierung und noch mehr Angebote für die Bevölkerung in Sachen Aufenthaltsqualität noch eins