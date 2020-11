Eine Weltkugel im Igginger Kreisel

Handwerkskunst Wie die markante Skulptur in den Kreisverkehr im Süden von Brainkofen kommt und was der gelernte Schmied Josef Stütz sonst noch alles gefertigt hat.

Iggingen-Brainkofen

Er ist einer, der den Un-Ruhestand wörtlich nimmt: Josef Stütz, gelernter Schmid und Landwirt sammelt im Rentenalter nicht nur Historisches aus der Gemeinde und der Region in seinem Museum in Brainkofen. Er hat auch die Handwerkskunst zu seiner Hauptbeschäftigung gemacht. Wann immer für besondere Projekte sein Können gefragt ist, steht der 85-Jährige parat. So sind in kongenialer Partnerschaft mit Bänklesweg-Erfinder Otto Müller zwischenzeitlich viele Hingucker in der Gemeinde entstanden.

Und entstehen noch: Zu den jüngsten Kunstwerken von Josef Stütz zählt zum Beispiel die Weltkugel im Igginger Kreisel. Aufmerksamen