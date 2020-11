Start für schnellstes Internet im „Ort der Zukunft“

Iggingen. Es ist der Antrittsbesuch von Landrat Dr. Joachim Bläse in Iggingen – und obendrein ein Grund, zu feiern. Nachdem coronabedingt in kleinem Rahmen Anliegen und Anregungen thematisiert sind, führt der Weg ins Freie, wo in artigem Abstand das schnelle Internet-Zeitalter in der Gemeinde eingeläutet wird. Acht Kilometer Backbone-Trasse sind dafür zwischen Juni 2018 und März 2020 verlegt worden, dazu innerorts weitere 2,1 Kilometer Trasse für die Hausanschlüsse. 60 Gebäude konnten dabei gleich mit einem Glasfaser-Anschluss (Fiber to the Building FTTB) versehen werden, zehn Kabelverzweiger ermöglichen den Anschluss von weiteren