Von Überlandhilfe bis zur Tierrettung

Mutlangen. Insgesamt 66 aktive Feuerwehrmänner und -frauen stehen in Mutlangen im Alarmfall bereit. Und das Einsatzspektrum ist groß. Es reicht von Brandbekämpfung oder Tierrettung über Einsätze am Stauferklinikum, Gefahrgutaustritte oder technischer Hilfeleistung bei Unfällen bis zur Überlandhilfe in den Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Schwäbischer Wald. Kommandant Daniel Hirsch kann aktuell zudem auf 23 Jugendfeuerwehr-Angehörige zählen. Wobei auch deren Übungsbetrieb aufgrund der Corona-Pandemie wieder eingestellt werden musste. „Ich befürchte, dass wir nach der Pandemie