4:1: Der FCH atmet dank drei Punkten auf

Es ist eine wichtige Partie - für beide Teams. Eine Partie, in der es um nicht nur heiß ersehnte, sondern auch dringlich benötigte Punkte gibt. Es ist die Partie, zwischen dem Drittletzten und dem Letzten der 2. Bundesliga, als der 1. FC Heidenheim am Freitagabend den FC Würzburger Kickers empfängt. Und es ist wie von FCH-Cheftrainer Frank Schmidt vorhergesagt, eine kämpferische Partie, in der beide Mannschaften von Anfang an Risiko eingehen, von Anfang an auf Angriff gehen. Der FCH steht hoch, macht Druck, will die Torchancen und noch mehr die heiß ersehnten Tore, mit denen es in den vergangenen Partien nicht immer ganz so klappen wollte.