„Wohnen am Salvator“ am Mittwoch im Bauausschuss

Schwäbisch Gmünd

Der Schorndorfer Investor und gebürtige Gmünder Gerald Feig wird den Stadträten des Bauausschusses am Mittwoch den aktuellen Stand seines Wohnprojektes an der Salvatorvilla präsentieren. In der Villa selbst sollen sieben Wohnungen entstehen. Unterhalb der Villa, an der Salvatorstraße, sollen in drei Gebäuden gut 20 Wohnungen entstehen.

Feig hatte das Projekt Gmünds Gemeinderat erstmals im Juni vorgestellt. Damals wollte er noch etwa 40 Wohnungen in fünf Gebäuden bauen. Die veränderten Pläne entstanden in Gesprächen mit Bürgern, darunter Mitglieder des