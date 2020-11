Wie die Gottesdienste Kreise ziehen

Schwäbisch Gmünd-Wetzgau. Yassir Eric war schon mehrfach als Redner zu Gast am Schönblick in Wetzgau. Dieses Mal sah er sein Publikum kaum vor sich: Die meisten Gottesdienstbesucher saßen zuhause vor Bildschirmen. Mehr als 1000 Zugriffe zählte der Livestream pro Gottesdienst am Abend. „Ich bin sehr gerne am Schönblick“, erzählt Yassir Eric im Pressegespräch. „Hier herrscht eine besondere, sehr gute Atmosphäre. Und im Rahmen der Möglichkeiten tun mir auch einzelne Begegnungen gut“, so der gebürtige Sudanese.

In der vergangenen Woche predigte er täglich in zwei Gottesdiensten. Er erlebe viel Interaktion online: