Doppeltes Kunstgeschenk

Freizeit Der Ersatz für Rolf Haugs „Stele“ steht nun auf den „Wegen zur Kunst“ in Straßdorf. Versicherungssumme für soziale Zwecke.

Schwäbisch Gmünd-Straßdorf

Die „Wege zur Kunst“ in Straßdorf sind um ein „soziales“ Kunstwerk reicher. Grund dafür ist ein Unfall, bei dem im Februar die „Stele“ von Rolf Haug so beschädigt wurde, dass eine Reparatur nicht mehr möglich war. Die „Stele“, eine der Abstraktion nahe figürliche Darstellung, war 2006 eine Schenkung aus dem Nachlass des 2001 verstorbenen Künstlers an den Förderverein Straßdorf. Beim Rangieren wurde das Werk von einem Lastwagen umgefahren. Erste Überlegungen, die Skulptur zu restaurieren, erwiesen sich als nicht machbar. Thomas Hörner, Neffe des verstorbenen