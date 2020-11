Die Gebeutelte erhöht den Druck

Skispringen, Weltcup Anna Rupprecht drängt nach ihrer langen Verletzungspause zurück ins deutsche Nationalteam. Was die 23-Jährige des SC Degenfeld dazu benötigt: konstantere Sprünge.

Die Bedingungen waren nahezu perfekt: wolkenloser Himmel, vorwinterliche Temperaturen und kaum Wind. Anna Rupprecht hat die beiden Trainingstage auf der Normalschanze in Oberstdorf genossen. Vor allem waren sie wichtig. Denn die Zeit drängt: In wenigen Wochen wird das deutsche Weltcup-Team nominiert. Und bis dahin braucht die 23-Jährige aus Gmünd jeden Sprung.

Sechs Springerinnen hatte Bundestrainer Andreas Bauer an den beiden Tagen in Oberstdorf unter seinen Fittichen – und exakt sechs Plätze gibt es auch im deutschen Weltcup-Team. Sicher dabei in diesem Sextett sind bislang aber nur zwei: die Gesetzten Katharina Althaus und Juliane