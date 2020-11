Zwei Sessel und viel Optimismus

Iggingen

Not macht erfinderisch. Das hat sich am Samstagabend wieder einmal bewiesen. Die Not entstand im Frühjahr, als die Corona-Pandemie das Leben vieler Vereine aufgrund des Kontaktverbots auf Eis legte. So auch in Iggingen beim Gesang- und Musikverein Cäcilia. Die GMV-Mitglieder suchten nach Alternativen, die eine Zusammenkunft ermöglichten. Und boten musikalische Spaziergänge. Weiter ging’s mit einer öffentlichen Probe auf dem Parkplatz der Gemeindehalle. Es folgte ein musikalischer, coronakonformer Reigen im Sommer auf dem Kotteler. Schließlich kam die Autoquarantöne, bei der die Zuhörer es sich in ihren Autos bequem machten,