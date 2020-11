Geschenke abgeben

Schwäbisch Gmünd. Kleine Geschenke in einen Schuhkarton packen und damit Kinder in Not beschenken: Wer mitmachen möchte bei der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ kann seine Pakete an folgenden Stellen im Gmünder Raum abgeben:

Personal Deutschland GmbH, Mühlbergle 16, Schwäbisch Gmünd, Telefon (07171) 874650, E-Mail: schwaebisch-gmuend@synergie.de.Verein Schwäbisch Gmünd, Eutighofer Straße 15, Schwäbisch Gmünd, E-Mail: m.knoedler@ev-verein.de.Kurz in Böbingen, Rosensteinstraße 20, Böbingen, Telefon (07173) 9157250.Aalen eG, Hauptstraße 19, Essingen, Telefon (07361) 5070.