723 Wünsche hängen am Baum

Schwäbisch Gmünd. Der Weihnachtswunschbaum der Aktion „Gmünder machen Wünsche wahr“ wartet wieder – dieses Jahr im Prediger-Refektorium. Am Freitag, 27. November, werden die Mitglieder des Inner-Wheel-Servicevereins den Baum in weihnachtlichem Glanz erstrahlen lassen. Wie immer wird er mit vielen Wünschen von Kindern und Seniorinnen und Senioren bestückt sein, die gespannt darauf warten, beschenkt zu werden. Es sind 451 Kinderwünsche und 272 Seniorenwünsche, also insgesamt 723 Wünsche, zusammen gekommen. Deshalb hofft die Gmünder Stadtverwaltung wieder auf viele Bürger aus Gmünd und Umgebung mit großem Herz.

