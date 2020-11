30 Händler verkaufen ab Montag Lose

Handel Die Verlosung zum Schwäbisch Gmünder Adventskalenders ist dieses Jahr nicht am Rathaus.

Schwäbisch Gmünd. Bei 30 Einzelhändlern wird es dieses Jahr wieder Lose für den Gmünder Adventskalender geben, berichtet Simone Klaus, Geschäftsführerin des Handels- und Gewerbevereins (HGV), die diese Aktion des HGV und der Touristik und Marketing GmbH (T&M) organisiert. Ab Montag, 16. November, können Kunden die Lose in den Geschäften kaufen – wie gewohnt in Kombination mit einer weihnachtlichen Holzdeko. Die Mitarbeiter der Vinzenz-von-Paul-Werkstätten der Stiftung Haus Lindenhof haben dafür Weihnachtsbäume aus Eichenholz in zwei verschiedenen Größen gefertigt. Ein Los mit einem 18-Zentimeter-Baum kostet 4 Euro, mit