Armenienhilfe kümmert sich um Flüchtlinge aus Bergkarabach

Schwäbisch Gmünd / Yerevan

Es gab keine Musik, keine Tänze, keine Ansprachen: Ganz anders war in diesem Jahr in Armeniens Hauptstadt Yerevan die Eröffnung der „Küche der Barmherzigkeit“, die am 2. November zum 27. Mal begann. „Wir haben dazu weder Zeit noch Herz noch Laune“, sagt Movses Poghosyan, der Leiter der Zweigstelle des DRK-Landesverbandes in Armenien. Was Poghosyan damit meint: Der Krieg um Bergkarabach und die Corona-Pandemie belasten das armenische Volk schwer und nehmen auch der „Küche der Barmherzigkeit“ die Fröhlichkeit, die frühere Eröffnungen der Suppenküche hatten. Seit der Eröffnung