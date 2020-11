Immer wieder, jedes Jahr

Gedenktag Der 82. Jahrestag der Reichspogromnacht in Gmünd: Oberbürgermeister Richard Arnold legt am Denkmal Blumen nieder – und sagt, warum das Erinnern immer wichtig bleibt.

Schwäbisch Gmünd

Eben hat Gmünds OB Richard Arnold ein Blumengesteck niedergelegt; da nähert sich, mit Bedacht, ein älterer Mann. Er bleibt stehen vor dieser Treppe, die ins Leere führt, liest auf dem Boden in einer Liste von Namen. Es ist der 9. November 2020, der 82. Jahrestag der Reichspogromnacht, am zentralen Erinnerungsort in Gmünd, der Treppen-Skulptur am Josefsbach.

Die sonst übliche öffentliche Gedenkveranstaltung für die Nacht der systematischen Zerstörung jüdischer Einrichtungen am Ort der ehemaligen Gmünder Synagoge gibt es nicht in diesem Jahr – coronabedingt.