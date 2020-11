Wie die Narrhalla in Gmünd im 19. Jahrhundert Fasnet feierte

GT-Serie Verborgene Schätze im Stadtarchiv. Die GT erzählt aus der Geschichte der Fasnet. Am 11.11., dem Start der neuen Saison. Wäre da nicht Corona.

Schwäbisch Gmünd

Vielen Gmündern wird dies neu sein: Närrisches Treiben gab es in Gmünd schon im 19. Jahrhundert. Nachweislich. Die Fastnachtszeitungen, Druckschriften, Flugblätter und Plakate, die Stadtarchivar Dr. David Schnur in den nicht ausgewerteten Kilometern an Archivalien entdeckt hat, belegen dies. Sie sind verborgene Schätze aus 3500 unerschlossenen Metern.

Gefunden hat Schnur sie in der zeitgeschichtlichen Sammlung, die der Begründer des Gmünder Stadtarchivs, Albert Deibele, angelegt hat. Diese Sammlung pflegte Brigitte Mangold und führte sie auch fort. Was Schnur nun entdeckt hat, ist ein roter Faden durch die Geschichte