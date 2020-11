Heiße Debatte um Klimaschutz

Umwelt Wie viel will Schwäbisch Gmünd in Klimaschutz investieren? Und hat der Baubürgermeister die richtige Einstellung zum Thema? Die Stadträte des Bau- und Umweltausschusses diskutieren kontrovers.

Schwäbisch Gmünd

Was taugt das Klimaschutzkonzept der Stadt Schwäbisch Gmünd? Darüber diskutierten die Stadträte des Bau- und Umweltausschusses am Mittwochabend kontrovers. Einmal mehr geriet dabei Baubürgermeister Julius Mihm in die Kritik, der die Debatte mit grundlegenden Überlegungen zum Thema Klimaschutz eingeleitet hatte.

Er ging unter anderem darauf ein, dass angesichts des Wegfalls von Atom- und Kohlekraftwerken und eines zeitgleichen Booms an Elektrofahrzeugen der Anteil erneuerbarer Energien deutlich steigen müsse. Entsprechend brauche es Stromspeicher und -trassen. Doch die Akzeptanz in der Bürgerschaft dafür sei nicht groß.