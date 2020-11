Wasser soll nur mäßig teurer werden

Gebühren Nach Verlusten in den Vorjahren steht eine Preiserhöhung im Raum.

Heubach. Der Wasserpreis in der Stadt unterm Rosenstein ist im Vergleich zu den übrigen Kommunen im Ostalbkreis besonders günstig. Nur Essingen, Mögglingen und Mutlangen können die Abgaben für Wasser und Abwasser noch unterbieten. 120 Kubikmeter Wasser kosten in Heubach bis jetzt 549 Euro. Obergröningen ist mit 922 Euro Spitzenreiter, Mutlangen mit 490 Euro am günstigsten.

Etwas teurer wird es 2021 vermutlich in Heubach. Monika Löhn, Kämmerin der Verwaltungsgemeinschaft Rosenstein, unterrichtete den Verwaltungsausschuss des Heubacher Gemeinderats über die Entwicklung. So gab es zwar 2017 einen Überschuss von 60 000 Euro, in den