App ersetzt die Zettelwirtschaft

Digitalisierung Heubach führt die Kita-App ein. Internetanschlüsse in allen Klassenzimmern sind jetzt fast komplett. Vollversorgung mit Endgeräten im Gespräch.

Heubach

Die Digitalisierung wechselt auf die Überholspur: Davon profitieren in der Stadt Heubach nicht nur Schulen, sondern auch die Kitas. Dort soll die Zettelwirtschaft schon bald ein Ende haben. Bürgermeister Frederick Brütting spricht aus eigener Erfahrung, wenn es etwa um die Benachrichtigung an die Eltern geht. Der Zettel kann im Kindergarten oder auch in einer Jackentasche vergessen werden, der Aufwand für die Verteilung ist groß. Die Kita-App wird schon Anfang des kommenden Jahres Abhilfe schaffen. Für weniger als 1500 Euro im Jahr kann die Stadt diese App einsetzen. Damit erreichen Kita-Informationen alle Eltern digital auf dem