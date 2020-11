Heubach hat Platz für neue Firma

Heubach / Böbingen. Die Ansiedlung des Stahlunternehmens BGH ist in Heubach weiter ein Thema. „Wir haben zwei Grundstücke dafür im Auge“, sagt Bürgermeister Frederick Brütting. Eine Auswahl sei noch nicht getroffen. Zunächst war angedacht, die Produktions- und Lagerhalle auf Böbinger Gemarkung in der Nähe des Heubacher Flugplatzes zu bauen, mit einer Zufahrt von Heubach her. Von einem gemeinsamen Gewerbegebiet an der Stelle habe man sich verabschieden müssen, betont Böbingens Bürgermeister Jürgen Stempfle. Die Nähe zur Start- und Landebahn erlaube nicht die erforderliche Gebäudehöhe für den Gewerbebau. Im März hat