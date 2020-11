Erster Turm Opfer der Albuchstürme

Heubach

Ob das etwas wird mit dem Projekt Albturm in Heubach: Es wird sich zeigen. Es wäre dann das dritte große Turmprojekt, das in Heubach auf den Weg gebracht wurde: nach dem Fernsehturm, der in den 60er-Jahren gebaut wurde und der stolze 162,5 Meter maß, bevor er vor einigen Jahren um rund 20 Meter gestutzt wurde. Und es gab schon viel früher einen besonderen Turm in Heubach, errichtet zu Beginn des 20. Jahrhunderts, im Jahr 1905. Denn zu dieser Zeit, Württemberg war damals ein Königreich, da gab es das „Königlich Württembergische Pionierbataillon No. 13“, stationiert in Ulm, damals noch versehen mit dem Attribut „Festungsstadt“.