Stadt will Kappelgasse von der hohen Zahl an Bussen befreien

Schwäbisch Gmünd

Fünf Wege, die Zahl der Busse in der Altstadt zu verringern, hat die Stadtverwaltung am Mittwochabend den Stadträten des Bauausschusses vorgestellt. Die Vorschläge kommen aus den Reihen des Gemeinderates. Ziel sei es, sagt Alexander Trautmann von der Bauverwaltung, weniger Busse in der Kappelgasse zu haben. Denn die würden von Händlern, Anwohnern und Fußgängern als Belastung wahrgenommen.

Die Überlegungen für weniger Busse in der Innenstadt sind Teil des Projektes „Lebenswerte Altstadt“ der Stadt und des Gemeinderates. Mit dem Projekt soll die Altstadt mehr Charme bekommen, Wohnen attraktiver werden, Lärm