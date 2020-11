Im stillen Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewalt

Schwäbisch Gmünd. Der Volkstrauertag wird immer am Sonntag vor dem Totensonntag begangen, mitten im sogenannten Totenmonat November – in diesem Jahr ist er am 15. November. Seit den 1920er-Jahren ist der Volkstrauertag in Deutschland ein staatlicher Gedenktag, an dem anfangs der getöteten Soldaten des Ersten Weltkrieges gedacht wurde. Auch heute wird am Volkstrauertag an die Kriegstoten und Opfer von Gewaltherrschaft erinnert.

Zu den Ritualen des Volkstrauertags gehört bundesweit, dass Kränze niedergelegt werden und dass Gottesdienste, die bisher auf den Friedhöfen und an Kriegerdenkmalen der Städte und Gemeinden gefeiert werden,