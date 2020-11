Virtuelle Premiere analysiert die USA

Gschwend

Die Premiere ist geglückt“, freut sich Rainer Klein, der Vorsitzende des Bilderhaus-Vereins. Das erste virtuelle Rendezvous habe technisch reibungslos funktioniert. Sogar die Chat-Funktion haben die Gschwender in Gang gekriegt, weshalb das Publikum nach dem Vortrag noch fast eine Stunde lang Fragen an den Referenten stellen konnte. Kein Wunder also, dass die Kulturmacher hoch zufrieden sind – auch mit der Publikumsresonanz. Knapp 60 Tickets wurden geordert – und „ich weiß, dass zum Teil ganze Familien vor dem Bildschirm saßen“, berichtet Klein – was sich aus seiner Sicht auch für alle gelohnt habe: