Infrastruktur Was der Leinzeller Bürgermeister Ralph Leischner und die Rewe-Group zur Gögginger Entscheidung sagen.

Leinzell/Göggingen. „Ich kann es nicht verstehen. Und erst recht nicht, dass die Ablehnung so deutlich ist“, kommentiert Leinzells Bürgermeister Ralph Leischner die Entscheidung des Gögginger Gemeinderats. Dieser hatte am Mittwoch mit zehn Nein-Stimmen, zwei Ja-Stimmen bei einer Enthaltung der Zufahrt zum geplanten Rewe-Vollsortimenter über Gögginger Markung eine klare Absage erteilt (wir berichteten). Bemerkenswert findet der Leinzeller Schultes die Entscheidung auch, weil der Gögginger Gemeinderat der Rewe-Group als Investor vor rund zehn Monaten ein Acht-Punkte-Programm als Voraussetzung für eine Zustimmung in Auftrag gegeben