Keiner sitzt draußen und zählt Minuten

Handball, Oberliga TSB Gmünds Sportlicher Leiter Jürgen Rilli ist zufrieden mit den bisherigen vier Spielen – und sehnt die Fortsetzung herbei. Keine Spiele mehr in diesem Jahr?

Zwei Siege, zwei Niederlagen. „Das ist vollkommen in Ordnung“, sagt Jürgen Rilli. Die Oberliga-Handballer des TSB Schwäbisch Gmünd stehen damit derzeit auf Rang 9 in der Tabelle. Also weitaus besser als beim Saisonstart im vergangenen Jahr. Alles andere als zufrieden ist der Sportliche Leiter des TSB natürlich mit der Situation, mit der die Corona-Pandemie auch den Sport getroffen hat. Zunächst hatte die Handballsaison erst im Oktober begonnen. Im November ist das Mannschaftstraining und der Ligabetrieb bereits wieder unterbrochen worden

Herr Rilli, wie groß ist der Frust über diese Situation? Wie halten Sie als Sportlicher