Provokation und Verhöhnung

Unmissverständlich und klar: Die Corona-Demonstration des Alfdorfers Stefan Schmidt als Aufzug mit weißen Anzügen, roten Binden und Fackeln ist daneben. Sie ist eine Provokation. Ein Schlag ins Gesicht der Bürger, die versuchen, vernünftig mit Corona und Einschränkungen umzugehen. Eine Demonstration wie die in Alfdorf am Mittwoch verhöhnt die Menschen, die sich zum eigenen Schutz und zum Schutz anderer an Regeln halten. Sie verhöhnt die Menschen, die an Corona erkranken, schwer erkranken, um ihr Leben ringen. Und sie verhöhnt Mediziner und Pflegekräfte, die Tag für Tag bis zur Erschöpfung arbeiten, sich um an Corona Erkrankte kümmern,