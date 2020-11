BI Zeiselberg: Zeit bis Mitte Dezember

Schwäbisch Gmünd. Die Bürgerinitiative (BI) Zeiselberg hat für die Begründung der Klage gegen den Bau der Gaststätte auf dem Zeiselberg eine Fristverlängerung bis 15. Dezember bekommen, das teilt die BI am Freitag mit. Mit Verfügung vom 1. September hatte das Verwaltungsgericht in Stuttgart den Klägervertreter aufgefordert, die Klage binnen zweier Monate zu begründen. Die BI habe gegen den Bau der geplanten Gastronomie Klage eingereicht, „da Stadt und Investor keinerlei Kompromissbereitschaft in Bezug auf die Größe des Vorhabens zeigen“, heißt es von der BI. Nun werde der BI vorgehalten, das Verfahren künstlich in die