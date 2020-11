Vor 45 Jahren musste er das Münster schließen

Person An diesem Sonntag feiert der langjährige Münsterarchitekt Hermann Hänle den 80. Geburtstag. Im Ehrenamt viele Baudenkmale gesichert.

Schwäbisch Gmünd

Gmünds Baudenkmale sind Aushängeschilder für Besucher der Stadt, Orte der Identifikation für die Bürger. Einer hat sie viele Jahrzehnte gepflegt: Münsterarchitekt Hermann Hänle, der an diesem Sonntag seinen 80. Geburtstag feiert.

Das Thema Architektur wird ihm in die Wiege gelegt. Schon der Vater ist Architekt und an vielen Sakralgebäuden der Stadt tätig. Hermann Hänle übernimmt 1972 die architektonische Verantwortung fürs Heilig-Kreuz-Münster und erlebt schon bald den größten Schock: Über Jahrhunderte hat sich das Gewölbe so gelockert, dass erste Teile zu Boden gehen. 1975 wird das Münster gesperrt, die größte