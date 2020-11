Nach positiven Schnelltests zu

Schwäbisch Gmünd.

Die Zahl der Corona-Erkrankungen in der Region steigt weiter, in Schwäbisch Gmünd gab es nach Erhebungen des Landratsamts am Freitag 165 Betroffene. Viele davon in zwei Senioreneinrichtungen. Das Haus Deinbach ist betroffen, jetzt rechnet man auch mit positiven PCR-Tests im Haus Riedäcker.

Nach bestätigten Corona-Infektionen im Haus Deinbach wurden dort am Freitag alle Mitarbeiter und Bewohner in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt getestet.

Ein Ergebnis liegt noch nicht vor, weil die (genaueren) PCR-Tests aktuell mindestens zwei Tage dauern. Dennis Wolpert, Pressesprecher der Vinzenz-von-Paul-GmbH