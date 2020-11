Momente und Orte des Gedenkens

Volkstrauertag Wie dieser Gedenktag entstanden ist. Feierliche Kranzniederlegung im kleinen Kreis als Erinnerung an Ereignisse und Erfahrungen, die nicht vergessen werden dürfen.

Schwäbisch Gmünd- Straßdorf

Der Gottesdienst am Volkstrauertag endet mit einer Kranzniederlegung in St. Cyriakus. Feierlich ziehen fünf Fahnenträger der Vereine, zwei Kranzträger der Feuerwehr Straßdorf, Vertreter von Bundeswehr und Vereinen sowie Ortsvorsteher Wolfgang Nußbaum und OB Richard Arnold in die Kirche ein.

Der Volkstrauertag sei ein Tag stillen Gedenkens an alle Opfer von Krieg und Gewalt und an die, die nicht mehr zurückgekommen sind, sagt Arnold. Dieser Tag dürfe nicht aus dem Gedächtnis verschwinden, denn „wir brauchen diese Momente des Innehaltens genauso wie Orte des Gedenkens, damit das, was geschehen ist, nicht