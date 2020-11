Bis Mitte Dezember soll es fertig sein

Infrastruktur Neugestaltung der Außenanlagen an der Heubacher Stadthalle und barrierefreie Bushaltestellen an der Hauptstraße. Bauarbeiten auf der Zielgeraden.

Heubach

Viel Geduld und Verständnis mussten die Anlieger an der Haupt- und Karlsstraße in Heubach in jüngster Zeit aufbringen. Die Großbaustelle fordert bis heute ihren Tribut. Baulärm, eine verengte Straße und Absperrungen waren und sind noch immer die Herausforderungen. Sowohl für die Kraftfahrer als auch für die Fußgänger. Aber rund eine halbe Million Euro lassen sich eben nicht über Nacht verbauen.

Bereits jetzt zeigt sich jedoch, dass sich die Mühe gelohnt hat. Der Eingangsbereich der Stadthalle ist annähernd fertiggestaltet. Auf die Bank dort komme lediglich noch der Holzbelag drauf, wie Stadtbaumeisterin Ulrike Holl berichtet.