Leuchttürme für die Ostalb-Zukunft

Aalen

Das Ziel ist schlicht formuliert – und doch die Herausforderung, vor der die Ostalb steht: Zukunft heißt dieses Ziel. Landrat Dr. Joachim Bläse zurrt den Rahmen fest zu Beginn einer Veranstaltung in der Reihe Kreisentwicklungsdialog, in dem es um nachhaltige Innovationen im Ostalbkreis geht, um Zukunftsideen „für Mensch und Umwelt“. Drei dieser Ideen sind die „Leuchtturmideen“ des Ostalbkreises, „für die wir auf eine Prämierung durch die Regio-Win-Jury hoffen“, wie Landrat Bläse sagt. Eingereicht werden sollen alle drei Vorschläge. Am 18. Dezember will der Landkreis die Bewerbung einreichen